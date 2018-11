Auch der kleine Alessio Lombardi (3) läuft in diesem Jahr am Martinstag mit seiner Laterne durch die Stadt! Mit seinen drei Jahren geht der Sohn von Sarah (26) und Pietro Lombardi (26) schon seit einigen Monaten in den Kindergarten. Jetzt stand bei den kleinen Knirpsen ein echtes Highlight an: der traditionelle Sankt-Martins-Umzug um den 11. November herum. Im vergangenen Jahr hatten sich Mutter und Sohn bereits heimlich einer fremden Gruppe angeschlossen – jetzt feierte Alessio seinen ersten Laternenlauf mit seinen kleinen Freunden, wie Mama Sarah in ihrer Instagram-Story dokumentierte!

Instagram/sarellax3 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de