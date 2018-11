Hat Dj Yeezy seiner Liebsten Farina Opoku alias Novalanalove etwa die Frage aller Fragen gestellt? Aktuell verbringt das Paar, das seit fast zwei Jahren zusammen ist, einen romantischen Urlaub auf den Malediven. Nachdem sich Farina am Mittwochabend nicht mehr bei ihren Fans via Instagram-Story gemeldet hatte, gab es am Morgen endlich ein Lebenszeichen von ihr. Freudestrahlend erklärte sie ihren Fans die Funkstille: "Es ist etwas ganz, ganz, ganz wunderschönes für mich passiert. Viele können es sich vielleicht denken, was das gewesen sein könnte." Ob sich die Influencerin und ihr Freund tatsächlich verlobt haben, verriet sie nicht. Der verdächtige Klunker an ihrer Hand sagt in den Augen ihrer Follower aber mehr als tausend Worte...

