Hat Carmen Geiss (53) hier etwa ein wenig nachgeholfen? Die Frau von Robert Geiss (54) begeistert ihre Fans regelmäßig mit Schnappschüssen auf Instagram. Während Carmen in der ganzen Welt herumkommt, will sie ihre treuen Follower schließlich stets auf dem Laufenden halten. Deswegen macht die 53-Jährige auch keinen Halt davor, sich im Netz öfter mal mit wenig Kleidung zu präsentieren und lässt dabei freien Blick auf ihren Hammer-Body zu. Bei den neusten Aufnahmen der Zweifach-Mama fielen manchen Fans jedoch kleine Unstimmigkeiten auf den Pics ins Auge: Das Geländer, an dem die Bikinischönheit lehnt, wirkt auf vielen Fotos ziemlich schief! Sorgt eine Bildbearbeitung etwa für Carmens Vorzeigekörper?

Instagram / carmengeiss_1965 Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de