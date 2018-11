Stefanie Giesinger (22) und Marcus Butler (26) sind seit mehr als zwei Jahren zusammen, doch wie haben sich die Germany's next Topmodel-Siegerin von 2014 und der YouTuber eigentlich kennengelernt? In seinem Podcast Lower Your Expectations with Marcus Butler spricht das Paar über den Beginn seiner Liebe. 2016 wurden Influencer zur amfAR-Gala in Cannes eingeladen – unter ihnen waren auch das Model und der Brite, die am selben Tisch Platz nahmen. Webstar Louise Pentland, mit der Marcus schon lange zusammenarbeitet, saß ebenfalls dort und versuchte zu vermitteln, doch erst beim Show-Act des Abends funkte es. "Er kam zu mir und sagte: Magst du Katy Perry?", erinnert sich Steffi zurück. Sie verstanden sich sofort, tanzten und tauschten Nummern aus.

