Der YouTuber Miguel Pablo ist niedergeschmettert: Nach wenigen Monaten Beziehung gehen er und seine Freundin Dina-Sophie ab sofort getrennte Wege. Dabei begann im vergangenen September alles so positiv: Die 18-jährige Stuttgarterin half dem Webvideo-Produzenten nämlich dabei, seine Angstzustände nach einer heftigen Psychose zu überwinden. Nun erklärt er jedoch in einem YouTube-Clip, dass vor allem Eifersucht für das plötzliche Liebes-Aus sorgte: "Natürlich liebe ich sie immer noch, aber ich kann mit keinem Menschen zusammen sein, dem ich so wehtue mit meinen Problemen, mit meinem Vertrauensproblem."

Screenshot: YouTube / Miguel Pablo Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de