Alles aus bei Jake Paul (21) und Erika Costell! Der erfolgreiche YouTuber und seine Liebste haben sich getrennt. Dabei wirkten sie in der Dokumentation von Webstar-Kollege Shane Dawson zuletzt noch so verliebt! Die Trennung ist aber beschlossene Sache, wie Jake selbst via Twitter bekannt gab: "Es ist traurig, Erika und ich haben uns vor einer Weile getrennt, wir haben alles gegeben, um eine Lösung zu finden." Doch die Differenzen scheinen zu groß gewesen zu sein: "Die Entscheidung hat mir wirklich das Herz gebrochen, aber es ist das Vernünftigste für uns beide."

