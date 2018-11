Eigentlich ist Ariana Grande (25) für ihren etwas quirligen und niedlichen Look bekannt. In dem Clip zu ihrer neuesten Single "Breathin" zeigt die Sängerin sich aber mal von ihrer erwachsenen Seite. Hat dieser Image-Wandel vielleicht etwas mit den letzten Schicksalsschlägen in Aris Leben zu tun? Vor einigen Wochen starb ihr Ex Mac Miller (✝26) an einer Überdosis. Nur kurze Zeit später ging die Beziehung zu ihrem Verlobten Pete Davidson (24) in die Brüche. Erst eine Therapie hilft ihr langsam über diesen Herz-Schmerz hinweg.

