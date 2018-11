Alexander Hindersmann (30) möchte seine Nadine Klein (33) zurück. Erst kürzlich gab das Traumpaar aus Die Bachelorette überraschend seine Trennung bekannt. Damit will sich der Gammelbyer aber nicht abfinden und seine Nadine anscheinend auch noch nicht so ganz. Im Promiflash-Interview beim Deutschen Bloggerpreis 2018 gesteht Alex. Seine Verflossene hat die Bereitschaft zu einem klärenden Gespräch signalisiert: "Die hat sie signalisiert, sie ist ja auch mittlerweile jetzt 33. Sie weiß auch, was sie im Leben will."

