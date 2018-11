Bela Klentze (30) kann seine Gefühle nicht mehr verbergen! Schon seit Wochen kursieren Gerüchte, dass der Alles was zählt-Star wieder in festen Händen sein soll. Im Promiflash-Interview macht der ehemalige Let's Dance-Kandidat seine neue Liebe jetzt endlich öffentlich. Die Frau an seiner Seite: Pole-Dancerin Anne-Marie Kot (28). "Naja, sie hat mir sehr schöne Augen gemacht und dann habe ich gedacht: 'Okay, jetzt muss ich halt den ersten Schritt wagen'", gesteht Bela im Gespräch.

