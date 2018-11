Bastian Schweinsteiger (34) und seine Ehefrau Ana Ivanovic (31) sieht man eigentlich nur selten auf roten Teppichen. Für die diesjährige GQ Men of the Year Gala in Berlin machten die zwei aber eine Ausnahme. Schließlich wurde Schweini mit dem GQ Award in der Kategorie "Sports Icon" ausgezeichnet. Zwar posierten die Profi-Sportler für die Kameras, für Interviews war allerdings keine Zeit mehr. Der Fußballer und die ehemalige Profi-Tennisspielerin hasteten so schnell weiter, dass Basti ein kleines Missgeschick passierte!

Instagram / anaivanovic Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de