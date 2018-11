Sie ist eben eine echte Löwenmama! Cathy Hummels (30) war am Donnerstagabend eigentlich zu den GQ Men of the Year Awards in Berlin eingeladen. Doch kurz nach dem Gang über den roten Teppich riefen auch schon wieder die Mutterpflichten – Baby Ludwig ging es offenbar nicht gut. "So, ich hab’s schon kommen sehen. Der Ludwig, der kriegt gerade Backenzähne und schläft deswegen sehr, sehr schlecht ein und jetzt habe ich gerade den Anruf bekommen, dass ich kommen muss", erklärte Cathy in ihrer Instagram-Story.

