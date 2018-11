Adriana Lima (37) geht in Victoria's Secret-Rente! 19 Jahre lang lief das Topmodel über den wohl berühmtesten Catwalk der Welt. Gestern Abend bei der alljährlichen Runway-Show gab die 37-Jährige ihr Karriere-Aus beim Dessous-Giganten bekannt. Unter Tränen verabschiedete sich Adriana von ihren Fans und hängte damit die heiß begehrten Engelsflügel an den Nagel. "Liebe Victoria, danke dafür, dass du mir die Welt gezeigt, dein Geheimnis geteilt hast und am wichtigsten, mir nicht nur Flügel gegeben, sondern gezeigt hast, wie man damit fliegt", fand die brasilianische Schönheit anschließend emotionale Worte auf Instagram.

