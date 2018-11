Auf Einladung der Brandy-Marke Carlos I. absolvierten Magdalena Brzeska (40) und ihr Freund Roland Klein ihr erstes gemeinsames Shooting im spanischen El Puerto de Santa María. Das Paar hatte sich beim Let's Dance-Finale im Juni kennengelernt und sein Debüt in der Öffentlichkeit beim Oktoberfest in München gefeiert. Beim Fotoshooting konnte man der ehemaligen Turnerin und dem 36-Jährigen das Glück deutlich ansehen. Im Interview schwärmte Magdalena: "Ich sage mal so: Ich bin im Moment sehr, sehr glücklich. Ich habe mir eigentlich nicht vorstellen können, das so etwas jemals noch kommt." Die Zweifach-Geschiedene und Mutter von zwei Töchtern könne sich sogar eine Ehe und noch ein Kind vorstellen.

