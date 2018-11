Schnappatmung am roten Teppich der diesjährigen GQ Awards! Zum 20. Mal zeichnet die Zeitschrift den "Men of the Year" aus. Die heißen Preisträger 2018: unter anderem Orlando Bloom (41) und Patrick Dempsey (52). Die beiden Schauspieler begeistern in Berlin auch die deutschen Stars und Sternchen. Beinahe bei jedem prominenten Gast sind die internationalen Hotties das Top-Thema des Abends. Aber welcher der beiden kommt eigentlich am besten an?

