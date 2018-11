Haben die Dreharbeiten zu "Verwünscht 2" wirklich begonnen? Schon länger machen Fans sich Hoffnung auf die Fortsetzung des Real-Life-Films von Disney. Patrick Dempsey (52) hat bei der Preisverleihung zum GQ Men of the Year jetzt Licht ins Dunkel gebracht. "Ja, sie arbeiten gerade am Script und arbeiten auch an den Songs. Ich hoffe also, dass alles klappt. Wir müssen den hohen Erwartungen nach dem ersten Teil gerecht werden. Also, wir werden sehen", verriet er Promiflash.

