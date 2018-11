Offene Worte von Sarah Lombardi (26)! Ein Fan stellte der Sängerin jetzt die Frage, ob ihr Sohn Alessio (3) schon regelmäßig aufs Töpfchen geht. In ihren Instagram-Storys beantwortete sie das jetzt ganz ehrlich: "Oh Leute, ich wünschte es! Es dauert noch länger, als ich dachte, aber ich mache uns da jetzt auch keinen Druck." Die junge Mutter sieht es ganz entspannt, dass ihr Spross mit dreieinhalb Jahren lieber noch in die Windeln macht und möchte ihm keinen Stress machen.

