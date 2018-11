So verknallt sind Heidi Klum (45) und ihr Schatz Tom Kaulitz (29)! Seit einem halben Jahr gehen die Modelmama und der Tokio Hotel-Gitarrist schon zu zweit durchs Leben. Nun hatte auch Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin Betty Taube-Günter (23) mal die Gelegenheit, ihre frühere Jurorin und den Musiker als Paar zu erleben, als sie alle zusammen Heidis legendäre Halloween-Party unsicher gemacht haben. Betty ist einfach nur begeistert von den beiden und kam im Interview mit Promiflash zu ihrem neuen Buch "Lass Dir Flügel wachsen" gar nicht mehr aus dem Schwärmen raus: "Ich glaube, ich hab noch nie solche verliebten Menschen gesehen, wirklich!"

