Johannes Huebl ist eines der gefragtesten Male-Models der Welt. Der gebürtige Hannoveraner lebt mit seiner Frau Olivia Palermo (32) in New York und ist von den Catwalks und Front-Row-Plätzen der Fashion Shows nicht wegzudenken. Da wäre er doch glatt der richtige Kandidat für Heidi Klums (45) neue Germany's next Topmodel-Jury, oder? Bei der GQ Men of the Year Gala in Berlin macht der Schönling zumindest Hoffnung!

