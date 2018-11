Dieser Job ist nichts für Morgenmuffel! Seit zwei Wochen führt Jochen Schropp (39) durch das Erfolgsformat "Sat.1-Frühstücksfernsehen". Morgen für Morgen begrüßt er die Zuschauer bereits ab 5.30 Uhr in der Frühe. Etwas, an das Jochen sich erst einmal ordentlich gewöhnen muss. Im Promiflash-Interview beim Pre-Shopping-Event für die Moschino [tv] H&M Kollektion verriet er nämlich, dass ihm das Verlassen des Bettes gar nicht mal so leicht fällt: "Die Umstellung ist hart, also wie gesagt, ich gehe um 20.30 Uhr ins Bett und stehe um 2.50 Uhr auf."

Instagram / jochenschropp Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de