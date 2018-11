Stecken sie schon nach nur wenigen Monaten Beziehung in einer tiefen Krise? Justin Bieber (24) und Hailey Baldwin (21) sollen mittlerweile sogar schon verheiratet sein. Doch vor dem Jawort haben sie offenbar nicht allzu intensiv über ihre Zukunftsvorstellungen gesprochen. Die gehen nämlich weit auseinander: Während Justin unbedingt schon Kinder haben will, möchte Hailey noch weiter an ihrer Modelkarriere werkeln. "Sie möchte noch mehr arbeiten und in ihrer Karriere mehr erreichen, bevor sie ein Baby bekommt", plauderte ein Insider gegenüber Hollywood Life aus.

