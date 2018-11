Anh plante eine romantische Hochzeit in Bella Italia – aller Voraussicht nach wird es zu der nun doch nicht mehr kommen! Die einstige GNTM-Kandidatin und ihr Verlobter Patrick haben ihre Heiratspläne über den Haufen geworfen. Und dafür haben die Eheleute in spe einen guten Grund. "Wir wollten in Italien heiraten und anschließend drei, vier Wochen Roadtrip durch Italien machen", erklärte Anh im Promiflash-Interview und verriet: "Aber ich bin einfach die allerschlechteste Roadtrip-Partnerin, die es gibt!" Schon nach zwei Stunden Autofahrt schliefe sie jedes Mal ein – und deswegen seien das Model und ihr Liebster jetzt dabei, einen anderen Plan für den wohl schönsten Tag im Leben zu schmieden: "Wir haben uns jetzt überlegt, vielleicht doch in Deutschland zu heiraten."

