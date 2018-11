Seine Schätze nimmt Mike Heiter jetzt überall mit hin! Bei Elena Miras (26) und dem Fitness-Fan war es nicht zwingend Liebe auf den ersten Blick. Love Island verließen sie mit unterschiedlichen Partnern, fanden aber kurz danach zueinander. Seit der Geburt von Tochter Aylen führen die beiden ein richtig glückliches Familienleben – wenn auch auf Distanz. Während Elena in der Schweiz wohnt, nennt Mike die deutsche Stadt Essen sein Zuhause. Damit er seine beiden Herzdamen aber trotzdem immer in seiner Nähe hat, ließ Mike sich jetzt etwas ganz besonderes einfallen!

In seiner Instagram-Story postete Mike ein Foto vom Züricher Flughafen – wieder einmal hieß es für den Muskelprotz, Abschied von Elena und Aylen zu nehmen. Damit er seine Liebsten während der vorübergehenden räumlichen Trennung jedoch nicht ganz so arg vermissen muss, scheute Mike keine Kosten und Mühen. Auf einem nächsten Bild präsentierte der "Eine Insel"-Interpret seinen Followern stolz sein neustes Schmuckstück: Er hat sich einen Kettenanhänger mit den Gesichtern seiner Ladys bedrucken lassen! Dazu schrieb er: "Ihr seid immer dabei!"

Bis vor wenigen Tagen verbrachte das Trio seinen ersten richtigen Familienurlaub. In der Türkei ließen sie sich die Sonne auf den Bauch scheinen. Offenbar hat diese Erfahrung die drei nur noch mehr zusammenwachsen lassen. Auch Elena schrieb nämlich eine süße Liebeserklärung an ihren Schatz zu einem Foto von der Reise: "Dieser Blick. Ich liebe dich so sehr, mein Schatz!"

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiter mit Baby Aylen und Elena Miras

Anzeige

Instagram / mikeheiter13 Mike Heiters Kette

Anzeige

Instagram / elena_miras Mike Heiter und Elena Miras im Türkei-Urlaub 2018

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de