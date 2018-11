Eliana macht riesige Fortschritte! Die Tochter von Influencerin Anna Maria Damm (22) ist mittlerweile ganze fünf Monate alt und lernt nahezu jeden Tag etwas Neues dazu. Üblicherweise können Babys in diesem Alter sogar schon ganz bald sitzen. Auch ihre Sinne werden immer ausgeprägter: So wird Eliana mittlerweile erkennen können, aus welcher Richtung Geräusche kommen. Außerdem sind ihre Äuglein jetzt in der Lage, kleine, sich bewegende Gegenstände zu verfolgen und der Fratz kann inzwischen Farben erkennen. Mama Anna Maria ist ganz stolz auf ihr bereits so großes Mädchen!

