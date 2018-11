Über dem Adam sucht Eva-Flirtparadies ziehen erste dunkle Wolken auf! Auf der Single-Jacht haben sich in den ersten zwei Folgen zwar noch keine festen Paare gefunden, bei einigen Teilnehmern stimmte die Chemie aber bereits. Nach ersten harmonischen Momenten krachte es jedoch gewaltig bei Gina-Lisa Lohfink (32) und Normalo-Kandidat Martin: Nach seinem Zoff mit Antonino flogen zwischen ihm und der Reality-Queen die Fetzen!

Die bislang heftigste Auseinandersetzung auf dem Turtelboot hatte eigentlich ganz harmlos angefangen. Martin spritzte im Ruhebereich mit Wasser herum und verärgerte seinen Kumpel Antonino damit – ein klärendes Gespräch später vertrugen sich die Jungs am nächsten Morgen schon wieder. Bis es so weit war, hatte Martin jedoch seinen Ärger an Gina-Lisa ausgelassen und sogar davon gesprochen, das Format verlassen zu wollen. Dass er nach der Bro-Aussprache wieder unbehelligt bei ihr ankam, brachte die 32-Jährige zum Ausflippen. "Was glaubst du? Dass jetzt alles wieder okay ist? Benimmst dich hier wie im Kindergarten? Nur weil du jetzt meinst, es geht dir wieder besser", herrschte sie den Chemnitzer an.

Auch wenn der Student diesen Verbal-Gegenschlag nicht auf sich sitzen ließ, schipperten die einst so einträchtigen Kandidaten schnell wieder auf Friedenskurs. "Ich werde da behandelt und angefahren. Das war so, sonst wäre ich nicht so traurig und verletzt", schilderte Gina-Lisa ihre Gefühlslage, bevor sich die beiden wieder vertrugen und Martin ihr zur Versöhnung an den Po packte.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de.

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Anzeige

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten Jan, Antonino, Marvin, Martin, Jennifer, Marina, Sherilyn und Gina-Lisa

Anzeige

MG RTL D "Adam sucht Eva"-Kandidaten Gina-Lisa Lohfink und Martin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de