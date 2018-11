Um das Herz seiner neuen Freundin Anne-Marie Kot (28) zu erobern, musste sich Bela Klentze (30) ganz schön ins Zeug legen. Erst vor wenigen Tagen machten die Turteltauben ihre Beziehung offiziell und zeigten sich im Pärchen-Interview total verliebt. Allerdings war die Luft-Akrobatin vor dem ersten Date skeptisch, was den Alles was zählt-Star anging. "Als sie mich bei Instagram gesehen hat, hat sie meine Fotos durchgeguckt und gedacht, ich bin voll der arrogante Trottel", erklärte der 30-Jährige gegenüber Promiflash. Doch im persönlichen Gespräch konnte er sie dann vom Gegenteil überzeugen. Mittlerweile schwärmt die Poledancerin in den höchsten Tönen von dem Serien-Hottie.

