Schmusesänger John Mayer (41) kehrt seiner Vergangenheit den Rücken! Lange war der 41-Jährige als echter Badboy bekannt. Anzügliche Kommentare zu Ex-Gespielinnen, öffentliche Beschreibungen seines besten Stücks und eine Frauengeschichte nach der anderen dominierten die Schlagzeilen um den Musiker. Das soll jetzt alles hinter ihm liegen, wie der mehrfache Grammy-Gewinner betont. In einem Interview zieht er die Notbremse und rechnet schonungslos mit seiner Vergangenheit ab!

Wer ihn heute kritisiere, kritisiere einen John Mayer aus vergangenen Tagen, den es so schon lange nicht mehr gebe, erklärt John im Interview mit dem Billboard Magazine. "Einige Leute sagen immer noch, dieser Typ ist ein A****loch", so der Sänger. Aber das sei "wirklich eine veraltete Einstellung. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, dass ich seit Jahren kein 'A****loch' mehr bin". Selbstkritisch fügt der Star hinzu: "Ich hatte wahrscheinlich einen Lauf in meinem Leben, bei dem ich mir nicht vorstellen konnte, dass es irgendetwas gibt, was ich nicht haben kann. Das hat ein Monster aus mir gemacht."

Hintergrund der offenen Reue dürfte vor allem Mayers rauer Umgang mit seinen Ex-Freundinnen sein, zu denen zahlreiche Prominente wie Jennifer Aniston (49), Cameron Diaz (46), Taylor Swift (28) und Katy Perry (34) gehören sollen. Mayer hatte sich nach dem Ende seiner Beziehungen wiederholt über private Details aus seinem Liebesleben geäußert, teils in abfälligem Ton.

Getty Images John Mayer, Sänger

Lies Angeles / SplashNews.com John Mayer bei Jimmy Kimmel, 2018

SIPA PRESS John Mayer beim Rolling Stones-Konzert in Italien 2014

