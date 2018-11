Wieso lüften sie nicht endlich ihr Geheimnis? Am 4. Oktober kam Bibi (25) und Julian Claßens (25) erster Sohn auf die Welt. Doch den Namen des kleinen Rackers verriet das YouTube-Ehepaar seinen Fans bis heute nicht. Nur eines wurde bekannt: Der Name ist offenbar so außergewöhnlich, dass er extra beantragt werden musste. Elffach-Mama und Reality-TV-Star Silvia Wollny (53) kennt sich aufgrund ihrer eigenen Familiengeschichte mit speziellen Namen aus und kann überhaupt nicht nachvollziehen, was die jungen Eltern mit ihrer Geheimnistuerei bezwecken wollen. Im Promiflash-Interview verriet sie: "Also, wenn ich einem Kind einen Namen gebe, kann ich das auch sagen, weil, so werde ich mein Kind ja für die Zukunft nennen."

