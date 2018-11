Betty Taube-Günter (23) sieht ihrem zweiten Hochzeitstag ganz entspannt entgegen. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist aktuell dabei, ihre freie Trauung für den kommenden Juni zu planen. Weil sie und ihr Mann Koray Günter (24) sich standesamtlich bereits 2016 das Jawort gegeben haben, gibt es am 17. November einen Grund zu feiern: ihren zweiten Hochzeitstag! Im Promiflash-Interview verriet die Beauty ihre Pläne für das Jubiläum: "Ich glaube, wir sind da nicht so, dass wir jetzt irgendwas Besonderes machen wollen. Ich glaube, es ist nur wichtig, dass wir beieinander sind und wir einfach einen gemütlichen Tag haben. Aber ich erwarte jetzt kein Geschenk oder so was."

