Unter uns, GZSZ und jetzt Alles was zählt! Birte Glang (36) feiert ihr großes TV-Comeback. Nachdem sie die vergangenen Jahre mit ihrem Mann und ihrem 14 Monate alten Sohn Cooper in Los Angeles verbrachte, steht die Schauspielerin nun wieder in Köln vor der Kamera. Bei "Alles was zählt" wird sie Juliette Greco (37) ersetzen. Dabei scheint die Rolle der Lena Öztürk wie für Birte gemacht. "Beim Charakter erkenne ich mich schon in vielen Sachen wieder und als ich dann gelesen habe, dass sie junge Mutter und Fitnesstrainerin ist, dachte ich nur: 'Okay, besser geht es eigentlich nicht'", erklärte die 38-Jährige im Promiflash-Interview.

