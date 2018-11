Es sind schwere Zeiten für Miley Cyrus (25), Gerard Butler (48) und Co.: Seit Tagen wüten verheerende Waldbrände im Großraum von Los Angeles. Zahlreiche Promis mussten ihre Anwesen räumen – einige verloren ihre vier Wände komplett. Nicht nur Thomas Gottschalk (68) und Gerard werden nie wieder ihr Zuhause in Malibu betreten können, auch die Villa von Sängerin Miley ist in Flammen aufgegangen. "Meine Tiere und die Liebe meines Lebens haben es sicher aus dem Haus geschafft. Das ist wirklich das Einzige, was für mich zählt. Mein Haus steht zwar nicht mehr, aber die Erinnerungen mit meine Familie und meine Freunde bleiben", schrieb die 25-Jährige in einer Instagram-Story.

