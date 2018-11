Bibi Claßen (25) ist im Mama-Alltag angekommen. Vor rund einem Monat brachte die Netz-Blondine ein gesundes Söhnchen zur Welt. Mit der Geburt ihres Sprösslings hat sich im Leben der Influencerin aber so einiges geändert. Statt spontanter Trips mit ihrem Liebsten Julian (25) stehen für die 25-Jährige Berge an Dreckwäsche, Windelwechseln und jede Menge Stilleinheiten auf dem Programm. Wie stressig der Mama-Alltag ist, zeigt Bibi jetzt in einem YouTube-Video – und verrät ganz nebenbei, wie sie ihren Spross zur Ruhe bringt: "Normalerweise, wenn er sich gar nicht beruhigen lässt, dann stille ich ihn immer ein bisschen, da wird er immer ganz, ganz ruhig und schläft dann ein."

