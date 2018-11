2019 geben die Backstreet Boys wieder Vollgas! Die Boygroup wird im Januar nicht nur ein neues Album veröffentlichen, sondern geht ab Frühling auch auf große Welttournee. Während ihrer Konzertreise legt die Band fünf Stopps in Deutschland ein. Die Fans zerbrechen sich schon jetzt die Köpfe darüber, welche Hits das Quintett in seiner Show wohl performen wird. Bekanntlich begeistern Nick (38), Brian (43), A.J. (40), Howie (45) und Kevin (47) nicht nur mit ihren Stimmen, sondern auch mit ihren Tanzkünsten. Promiflash nimmt die Tourankündigung der Jungs zum Anlass, um sich an ihre besten Choreografien zu erinnern.

