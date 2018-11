Traurige Nachrichten für alle Berlin - Tag & Nacht-Fans: Für Eule ist nach der Folge am Dienstag endgültig Schluss! Nachdem sich in der Montagsausgabe ihr Freund Jannes (Benjamin Mittelstädt, 23) völlig überraschend von der kunterbunten Musikerin getrennt hat, fasst sie nun den Entschluss, Berlin zu verlassen. Wie Promiflash erfahren hat, handelt es sich um den letzten Auftritt der beliebten Figur. Schauspielerin Jazzy Gudd (29) steigt aus der Vorabendserie aus – nach fast zwei Jahren bei BTN! Wie ihr Abschied genau aussieht, können die Fans am Dienstag ab 19:00 Uhr auf RTL II verfolgen.

