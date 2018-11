Ashley Graham (31) verzweifelte beim Versuch, ihre Kurven mit Klebeband in Schach zu halten! Kürzlich wollte sich das Plus-Size-Model die Brüste vermutlich für ein freizügiges Outfit abkleben. An der Aktion ließ sie auch ihre Fans auf Instagram teilhaben und musste dabei schnell feststellen: "Habt ihr das schon mal gemacht? Ich glaube, ich hab das falsch gemacht." Und tatsächlich: Ganz so gekonnt wie bei anderen prominenten Taping-Expertinnen wie Kim Kardashian (38) oder Cardi B (26) sah das Ganze wirklich nicht aus. Ob sich die 31-Jährige nach der Entfernung der klebenden Helferlein kurzerhand für ein Ersatz-Outfit für die Glamour Women Of The Year Awards entschieden hat?

