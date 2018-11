Seit Wochen ist es ruhig um den Kult-Auswanderer Jens Büchner (49): Der Schlagersänger hatte einen Zusammenbruch und musste in der Folge Auftritte absagen und seine Faneteria – ein Café für die Supporter – kurzfristig schließen. Nun verrät der Ehemann von Daniela Büchner (40) erstmals und vor allem völlig unverblümt in Goodbye Deutschland, wieso es ihm so schlecht ging: "Ich habe die Situation unterschätzt. Die Faneteria hat uns zwar viel Geld gebracht, aber auch fast den gesundheitlichen Ruin. Magengeschwüre habe ich von unserem Drecksladen bekommen!"

ActionPress Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de