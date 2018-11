Stan Lees (✝95) Tod versetzt die Marvel-Community in Schock! Mit seinen Figuren wie Spiderman, Hulk oder Black Panther zählt der Comic-Autor zu einer absoluten Legende des Superhelden-Universums. Seine Storys kamen sogar so gut an, dass sie in den vergangenen Jahren immer wieder verfilmt wurden. Am Montag starb der geborene New Yorker nun mit 95 Jahren. Die genaue Todesursache ist noch nicht bekannt, doch zuletzt hatte Stan immer wieder mit zahlreichen Erkrankungen zu kämpfen. Seine Tochter Joan Celia bedankte sich wenige Stunden nach seinem Ableben bei seinen Fans für die Anteilnahme: "Er fühlte sich seinen Fans gegenüber dazu verpflichtet, immer weiter schöpferisch tätig zu sein. Er liebte sein Leben und seinen Beruf. Seine Familie liebte ihn und seine Fans liebten ihn. Er war unersetzlich", erklärte sie gegenüber Reuters.

Ray Garbo/WENN.com



