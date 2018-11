Bonnie Strange (32) verrät, was für Männer sich nie neben ihr im Bett wiederfinden werden! Dass dem Model dieser offene Sex-Talk keineswegs schwergefallen sein dürfte, deuten immer wieder freizügige Pics im Netz an: Sechs Monate nach der Geburt ihrer Tochter fühlt sich Bonnie so wohl in ihrer Haut, dass sie sich gern auch mal völlig hüllenlos präsentiert. Solch ein Selbstbewusstsein sollte bei den Herren der Schöpfung aber nicht in Selbstverliebtheit umschlagen – ansonsten haben sie bei der Laufsteg-Schönheit keine Chance. Im Playboy-Interview erzählt die Blondine: "Schlimm finde ich Männer, die den ganzen Tag trainieren und nur ihr Aussehen im Kopf haben. So Typen, die sich beim Sex im Spiegel anschauen."

Instagram / bonniestrange Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de