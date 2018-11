Schon seit über drei Jahren schweben Alena Fritz (29) und Fußballer Clemens Fritz (37) auf Wolke sieben – im August 2017 wurde ihre Liebe dann mit der Geburt eines kleinen Mädchens gekrönt. Der erste Nachwuchs stellt die Beziehung frischgebackener Eltern häufig auf die Probe, die Zweisamkeit bleibt nicht selten auf der Strecke. Auch für Alena und ihren Schatz bedeutet die Familienplanung Veränderung: "Die Rollen definieren sich danach komplett anders. Man ist halt nicht mehr nur ein Liebespaar und einfach nur Ehemann und Geliebte, sondern man ist dann natürlich Mama und Papa und will diesen kleinen Wurm erst mal befriedigen. Drumherum bleibt nicht mehr so viel Zeit", verrät das Model im Promiflash-Interview. Die Turteltauben schlossen deshalb einen Pakt: Sie nehmen sich vor, einmal in der Woche einen Tag nur zu zweit zu verbringen.

