Paola Maria (25) wird in wenigen Wochen zum ersten Mal Mama. Obwohl die Influencerin am Anfang der Schwangerschaft noch ganz entspannt war, macht sie sich so langsam Gedanken: Wird bei der Geburt auch wirklich alles gut gehen? Wie wird der große Tag ablaufen? Um ihrer Angst entgegenzuwirken, informierte sich die 25-Jährige zuletzt nicht nur im Netz, sondern kontaktierte auch eine Kollegin, die die Erfahrung einer Entbindung gerade erst gemacht hat. "Ich hab’ mir dann ganz viele Geburtsberichte angeguckt und dann auch kurz mit der Bibi gesprochen gehabt“, verriet Paola ihren Fans jetzt in einem neuen YouTube-Video.

