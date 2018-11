Auch nach drei Jahren Ehe lodert das Feuer der Leidenschaft zwischen Rebecca Mir (26) und Massimo Sinató (37). Der Let's Dance-Profitänzer macht kein Geheimnis daraus, eine Schwäche für modische Styles zu haben. Auf die regelmäßigen Fashion-Experimente ihres Mannes könnte Rebecca aber offensichtlich gut und gerne verzichten. Im Promiflash-Interview verrät die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin jetzt, wie sie ihren Schatz am liebsten sieht: nackt!

