2014 wird Betty Taube-Günter (23) durch Germany's next Topmodel bekannt. Damals schaffte es die Beauty sogar bis ins Halbfinal und ist heute als erfolgreiche Influencerin unterwegs. Erst vor Kurzem begibt sich die 23-Jährige nun auch unter die Autoren und bringt ihr erstes Buch auf den Markt. Mit "Lass dir Flügel wachsen" will Betty ihren Fans Mut machen, an ihre Träume zu glauben. "Jetzt ist es einfach mal an der Zeit zu sagen: ‘Jetzt lasse ich meinen Traum Wirklichkeit werden’”, erzählte sie im Promiflash-Interview.

