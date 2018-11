Egal, wo Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) auftauchen, sie sind in absoluter Kuschellaune. Während die Leute bei der 16-tägigen Reise durch Down Under nicht genug von den öffentlichen Zärtlichkeiten bekommen haben, ist dem Volk mittlerweile das ständige Händchenhalten der Turteltauben plötzlich ein absoluter Dorn im Auge. Diese Bilder vom Wochenende lösten überraschend einen waschechten Shitstorm bei Twitter aus. "Es ist so nervig, dass Meghan und Harry immer Händchen halten müssen. Es ist nicht mehr süß", lautete das klare Urteil einiger User. Die Promiflash-Leser sind hingegen anderer Meinung: Fast 70 Prozent sind auch weiterhin Fan des süßen Geturtels der werdenden Eltern.

Getty Images Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de