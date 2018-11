Ganz schüchtern erobert Christina Aguileras (37) Töchterchen die Bühne! Auf ihrem Tour-Stop in der US-amerikanischen Stadt St. Louis holt die Sängerin ihre kleine Summer Rain (4) vors Publikum. Etwas verlegen nimmt das Mädchen Platz neben seiner berühmten Mom, die gerade ihren Hit "Beautiful" singt. "Sie wird das Leben mit ganz neuen Augen sehen. Ich werde es so angenehm wie möglich für sie gestalten, denn wenn sie sich unwohl fühlt, fühle ich mich auch unwohl", sagte Christina vor einigen Monaten noch gegenüber People über ihre Tourpläne mit der Kleinen. Angeblich bettelte Summer sie nun sogar regelrecht an, auf die Bühne zu dürfen – offenbar fühlt sie sich auf Tour also pudelwohl!

