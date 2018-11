Seit März 2018 ist Chrissy Metz (38) eigentlich offiziell Single. Damals trennte sich die This Is Us-Darstellerin von ihrem Freund Josh Stancil. Jetzt soll die Schauspielerin aber wieder Schmetterlinge im Bauch haben. Ein Insider behauptet, Chrissy treffe sich schon seit einiger Zeit mit dem Komponisten Hal Rosenfeld. "Er ist so ein netter Typ und Chrissys Freunde mögen ihn alle. [...] Er betet sie an und sie steht auch total auf ihn”, verriet die Quelle dem Magazin Us Weekly.

