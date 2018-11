Lena Meyer-Landrut (27) setzt ein Statement! Eigentlich läuft es beruflich bei der Sängerin aktuell prächtig. Nachdem sie sich viel Zeit für die Studioaufnahmen ihres fünften Albums nahm, erscheint in wenigen Tagen ihre neue Single. Darüber hinaus wurde vor Kurzem bekannt, dass die Musikerin in die Jury von The Voice Kids zurückkehren wird. Doch trotzdem scheint die ESC-Siegerin von 2010 etwas zu belasten: Offenbar setzt ihr der Hass auf ihren Social-Media-Kanälen mächtig zu!

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Lena vor wenigen Stunden ein vielsagendes Foto. Darauf posiert sie vor einem Spiegel, auf dem in schwarzen Buchstaben Beleidigungen wie "Hässlich und nichts wert", "Du bist eine Schande" oder "Du dumme Schlampe" stehen. Die 27-Jährige verzichtete darauf, das Pic zu kommentieren – sie war augenscheinlich der Meinung, das Bild wäre Botschaft genug. Bei ihren Followern kam ihre Message gegen Cybermobbing auf jeden Fall an: "Der Neid der Menschen steigt ins Unermessliche und dann entlädt sich dieser in solchen Posts, um andere Menschen zu verletzen. Liebe Lena, danke für deinen Mut", lobte ein User die Chartstürmerin stellvertretend für ihre Aktion.

In den vergangenen Monaten stand vor allem Lenas Figur im Fokus der Kritik. Immer wieder wurde ihr unterstellt, sie wäre zu dünn. Sie sah sich von ihren Hatern sogar so sehr in die Enge getrieben, dass sie in einer Talkshow vor laufenden Kameras über ihr Gewicht sprach. "Ohne Scheiß, ich wiege seit acht Jahren genau das Gleiche", wehrte sie sich im Gespräch mit Markus Lanz (49) gegen die Magervorwürfe.

Dominique Charriau/Getty Images for L'Oreal Lena Meyer-Landrut bei einer L'Oreal-Party

P.Hoffmann/WENN.com Lena Meyer-Landrut beim Dreamball 2018

Instagram / lenameyerlandrut Lena Meyer-Lanrut, Musikerin

