Gina-Lisa Lohfink (32) zeigt gerne, was sie hat – das ist kein Geheimnis. Derzeit können die Zuschauer sie völlig hüllenlos in der Nackedei-Kuppelshow Adam sucht Eva dabei beobachten, wie sie auf einer Segeljacht ihren Traummann sucht. Noch kurz vor der Ausstrahlung im TV verriet das Playmate jedoch, dass sie sich eigentlich gar nicht gerne nackt zeige und die Zusage für sie eine Überwindung gewesen sei. Ist das Model mit seinem Körper etwa unzufrieden?

Im Interview mit Fitbook gestand Gina-Lisa, dass sie in letzter Zeit nicht sehr auf ihre Ernährung oder Fitness geachtet habe, da sie beruflich einfach zu viel zu tun hätte. Das solle sich aber in der Zukunft wieder ändern: "Ich muss auf jeden Fall bald wieder mehr trainieren und werde es mir jetzt in meinen Terminkalender wie einen Job einbauen. Ich muss Lücken finden für Fitness."

Angst vor den Zuschauerreaktionen habe Gina-Lisa aber nicht gehabt. Schließlich habe jeder Mensch so seine Problemzonen. "Mich hat es nicht gestresst. Es ist so: Nackt wie Gott und der liebe Doktor uns schuf", versicherte die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin mit einem Grinsen im Gesicht.

Alle Infos zu "Adam sucht Eva" im Special bei RTL.de

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

Anzeige

MG RTL D Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Teilnehmerin

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, "Adam sucht Eva"-Kandidatin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de