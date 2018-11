Die Tochter des R&B-Stars Ciara (33) hat ihren ganz eigenen Kopf, wenn es ums Futtern geht! Im April 2017 wurden die "Level Up"-Interpretin und der Footballer Russell Wilson (29) Eltern der kleinen Sienna Princess (1). Seitdem teilt der Bühnenstar nur die süßesten Kindheits-Momente mit ihren Fans. Und dazu zählte kürzlich auch die Szene am Esstisch, die Ciara auf Instagram festhielt. Darin hat die Einjährige so gar keine Lust auf einen Löffel und badet lieber gleich ihr ganzes Gesicht in der Mahlzeit. Was Mama wohl von der Aktion hält?

Getty Images; Instagram / ciara Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de