Können Pietro Lombardi (26) und seine DSDS-Jurykollegen ihren harmonischen Start fortsetzen? Mitte Oktober trat der Sänger mit Oana Nechiti (30), Dieter Bohlen (64) und Xavier Naidoo (47) seinen Dienst in der Talentrichter-Runde an. Dieter, der kurz zuvor noch die Vorjahres-Jury als Katastrophe bezeichnet hatte, schwärmte in höchsten Tönen von seinen neuen Partnern – was ist einen Monat später davon übrig? "Wir harmonieren in der DSDS-Jury wirklich wundervoll. Mit Xavier, Oana und Dieter ist es ein Traum! Jeder ist in seinem Bereich stark: Oana Performance, Xavier Naidoo für die Töne, Dieter alles und ich… auch alles", erzählte der gut gelaunte Pietro im Promiflash-Interview.

MG RTL D / Stefan Gregorowius Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de