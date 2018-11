Schon vor seiner Hochzeit im Juni speckte Rocco Stark (32) satte acht Kilo ab. Lediglich durch den Verzicht auf Alkohol gelang dem Schauspieler der körperliche Erfolg. Seinen neuen Shape-Body will der Besitzer eines Modeladens in der Ehe aber keineswegs wieder verlieren. Er möchte seine Gattin Nathalie damit viel lieber stetig begeistern. "Und dann hab ich gedacht, gut, um sie an mich zu binden, bleib ich so", verrät der Boltenhagener im Promiflash-Interview.

Instagram / roccostark Dein Browser scheint schon ein paar Jahre älter zu sein. Du solltest erwägen ihn zu aktuallisieren um alle Features nutzen zu können.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de