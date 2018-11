Hat Vanessa Mai (26) etwa keine Lust auf unangebrachte Fan-Reaktionen? Die schöne Schlagersängerin urlaubt gerade mit ihrem Ehemann Andreas Ferber auf den Malediven. Nachdem sie sich bereits im Juni 2017 das Jawort gegeben hatten, holen die Turteltauben nun ihre längst überfälligen Flitterwochen nach. Immer wieder postete Vanessa sexy Fotos von der Strand-Auszeit – und zeigte wie gewohnt viel Haut. Doch zu einem neuen, besonders lasziven Schnappschuss wünscht sie kein Feedback ihrer Follower!

Auf Instagram teilte die Musikerin zwei Schwarz-Weiß-Bilder: Nur mit einem Slip und einem knappen Shirt bekleidet rekelt sich die Musikerin auf einem Bett. Stolze 22.440 Fans fanden das Foto toll und klickten auf das Insta-Herzchen. Raum für nette Komplimente ließ Vanessa ihren Followern aber nicht: Sie deaktivierte kurzerhand die Möglichkeit, eine Nachricht unter dem Pic zu hinterlassen. Hat die "Wir 2 immer 1"-Interpretin etwa Angst, einmal mehr für ihre Freizügigkeit kritisiert zu werden?

Mit ihren offenherzigen Postings eckte Vanessa in der Vergangenheit immer wieder an. Mehrfach hatte sich die durchtrainierte Künstlerin auf ihrem Profil oben ohne präsentiert, was bei vielen Abonnenten auf Unverständnis gestoßen war. Daraufhin fühlte sie sich dazu gezwungen, sich auf ihrem YouTube-Kanal für die Fotos zu rechtfertigen! Ob sie mit der Deaktivierung der Kommentare nun einem weiteren Shitstorm vorbeugen will? Das weiß die 26-Jährige wohl nur selbst.

